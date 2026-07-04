Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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04.07.2026 19:14:00
So schätzen Analysten die Amazon-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Amazon-Aktie in den Fokus genommen.
Die Amazon-Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|330,00 USD
|38,46
|26.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|34,26
|18.06.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 USD
|34,26
|16.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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