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Experten-Meinungen 04.07.2026 19:14:00

So schätzen Analysten die Amazon-Aktie ein

So schätzen Analysten die Amazon-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Amazon-Aktie in den Fokus genommen.

Amazon
195.95 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.330,00 USD38,4626.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD34,2618.06.2026
RBC Capital Markets320,00 USD34,2616.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2089 19.03.2027 157532642
Long 12.165 18.12.2026 151639705
Long 194.6408 18.09.2026 155880706
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3449 10.58 154717896
Long 12.1622 5.00 157791339
Long 14.9724 3.39 157839400
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.598 12.17 157048638
Short 9.4947 7.64 157048637
Short 21.6268 1.91 157879317
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.88 48959732
Long 10 -21.88 152897477
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Bildquelle: Eddy Galeotti / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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26.06.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Amazon Buy UBS AG
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK
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Short 15’319.45 13.54 SDBWJU
Short 15’889.14 8.78 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’424.24 03.07.2026 17:30:00
Long 13’816.30 19.66 SEBN5U
Long 13’509.24 13.87 SABIUU
Long 12’932.10 8.91 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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