So schätzen Analysten die Amazon-Aktie ein

Die Amazon-Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 330,00 USD 38,46 26.06.2026 Jefferies & Company Inc. 320,00 USD 34,26 18.06.2026 RBC Capital Markets 320,00 USD 34,26 16.06.2026

Redaktion finanzen.ch