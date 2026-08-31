So schätzen Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 76,67 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 2,33 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 79,00 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 80,00 CHF 1,27 21.08.2026 Bernstein Research 80,00 CHF 1,27 13.08.2026 Bernstein Research 70,00 CHF -11,39 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch