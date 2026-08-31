ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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31.08.2026 18:00:38
So schätzen Analysten die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein
Das sind die Analysten-Einschätzungen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im vergangenen Monat.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 76,67 CHF fest. Dies entspricht einem Abschlag von 2,33 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von ABB (Asea Brown Boveri) in Höhe von 79,00 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|80,00 CHF
|1,27
|21.08.2026
|Bernstein Research
|80,00 CHF
|1,27
|13.08.2026
|Bernstein Research
|70,00 CHF
|-11,39
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
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|Bernstein Research
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|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
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