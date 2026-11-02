So-net Media Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

So-net Media Networks hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

So-net Media Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.97 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3.12 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch