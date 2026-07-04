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Aktienprognosen 04.07.2026 11:27:00

So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie im Juni angepasst

So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie im Juni angepasst

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.

Rheinmetall
1002.97 CHF -2.44%
Kaufen Verkaufen

Im Juni 2026 haben 4 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.

3 Analysten empfehlen die Rheinmetall-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.512,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 522,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 990,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Warburg Research1.500,00 EUR51,4425.06.2026
DZ BANK--25.06.2026
Jefferies & Company Inc.1.300,00 EUR31,2525.06.2026
JP Morgan Chase & Co.1.500,00 EUR51,4424.06.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)1.750,00 EUR76,6819.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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