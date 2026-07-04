Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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04.07.2026 11:27:00
So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie im Juni angepasst
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Rheinmetall-Aktie geworfen.
Im Juni 2026 haben 4 Experten die Rheinmetall-Aktie analysiert.
3 Analysten empfehlen die Rheinmetall-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1.512,50 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 522,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 990,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|1.500,00 EUR
|51,44
|25.06.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.300,00 EUR
|31,25
|25.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.500,00 EUR
|51,44
|24.06.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|1.750,00 EUR
|76,68
|19.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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