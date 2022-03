• Schweiz unter den Top 10 der günstigsten Ländern zum Kauf von Elektrofahrzeugen• Neuzulassungen von Elektroautos verdoppeln sich im Januar• Tesla Model 3 ist bei den Schweizern am beliebtesten

So günstig sind Elektroautos in der Schweiz

Obwohl es in der Schweiz derzeit keine staatlichen Kaufprämien für Elektroautos gibt, zählt die Schweiz zu den günstigen Ländern, wenn es darum geht, ein elektrisch betriebenes Fahrzeug zu erstehen. Dies geht aus einer Studie des englischen Vergleichsdiensts für Autoversicherungen confused.com hervor. Unter den günstigsten Ländern für den Kauf von Elektroautos liegt die Schweiz mit einem durchschnittlichen Preis von 44'570 US-Dollar auf dem siebten Platz im Ranking. Billiger sind nur noch die Länder Norwegen (43'440 US-Dollar), Frankreich (42'970 US-Dollar), Japan (42'287 US-Dollar), Rumänien (41'814 US-Dollar), China (41'653 US-Dollar) und Macau (40'382 US-Dollar). Das teuerste Land für den Kauf von Elektroautos ist ausserdem Singapur mit einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 83'489 US-Dollar. Damit kostet ein Stromer im teuersten Land Singapur im Durchschnitt mehr als doppelt so viel wie im günstigsten Land Macau.

So viele Elektroautos wurden im Januar 2022 zugelassen

Während die Neuzulassungen von Pkws mit herkömmlichen Antrieben im Januar 2022 zurückgegangen sind, ist die Anzahl an Neuzulassungen von Pkws mit alternativen Antriebsarten gewachsen. In Summe liegen die Neuzulassungen von Pkws mit Benzin- und Dieselantrieb jedoch weiterhin über den Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben. Dies geht aus einer Statistik des Schweizer Bundesamt für Statistik hervor. Insgesamt wurden im ersten Monat dieses Jahres 6'283 Benziner und damit elf Prozent weniger als im Vorjahresmonat zugelassen. Bei dieselbetriebenen Fahrzeugen liegt der Rückgang mit 28 Prozent (2'046 Neuzulassungen) sogar noch höher. Im Gegenzug wurden im Januar insgesamt 3'943 Fahrzeuge mit Hybridantrieb zugelassen, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Zuwachs von 20 Prozent bedeutet. Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid-Antrieb wurden im Januar 1'534 Mal zugelassen. Damit wurden Fahrzeuge mit diesem Antrieb ganze 44 Prozent häufiger zugelassen als noch im Januar letzten Jahres. Am deutlichsten gewachsen ist die Anzahl von Zulassungen von Fahrzeugen mit rein elektrischem Antrieb. Mit einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat von ganzen 107 Prozent wurden Elektroautos ganze 2'142 Mal im Januar zugelassen.

Diese E-Autos sind in der Schweiz am beliebtesten

Wie die Vereinigung der offiziellen Automobil-Importeure auto-schweiz festhält, war der Tesla Model 3 im Jahr 2021 unter den Elektrofahrzeugen am beliebtesten in der Schweiz. Insgesamt wurde das Auto 5'064 Mal verkauft. Auf dem zweiten Platz im Ranking der beliebtesten Elektroautos landet der Volkswagen ID.3 mit 2'419 Verkäufen. Am drittbeliebtesten war bei den Schweizern der Škoda Enyaq, der 2'184 Mal verkauft wurde.

E. Schmal / Redaktion finanzen.ch