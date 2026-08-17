SNTGN Transgaz SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SNTGN Transgaz SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.44 RON vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 RON erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27.13 Prozent zurück. Hier wurden 649.7 Millionen RON gegenüber 891.5 Millionen RON im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch