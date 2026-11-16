Snowline Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Snowline Gold veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Snowline Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.17 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.180 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch