Intrawest Resorts Holdings Aktie 22866484 / US46090K1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.02.2026 23:32:29
Snowflake Q4 Revenue Jumps, But Loss Narrows
(RTTNews) - Snowflake Inc. (SNOW) on Wednesday reported strong revenue growth in its fiscal fourth quarter, while narrowing its net loss compared with a year earlier.
For the three months ended January 31, 2026, revenue rose to $1.28 billion from $986.8 million in the prior-year period. Net loss attributable to Snowflake totaled $309.6 million, compared with $327.5 million in the fourth quarter of fiscal 2025. Loss per share improved to $0.90 from $0.99 a year earlier.
For the full fiscal year ended January 31, 2026, revenue climbed to $4.68 billion from $3.63 billion in fiscal 2025. Loss per share was $3.95, compared with $3.86 in fiscal 2025.
SNOW is currently trading after market at $165.44, down $3.77 or 2.23 percent on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu Intrawest Resorts Holdings Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Intrawest Resorts Holdings Inc
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.
Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und anstehende NVIDIA-Bilanz: SMI schliesst stabil -- DAX überspringt 25'000 Punkte deutlich -- US-Börsen schliessen fester -- KI-Hoffnungen trieben Asiens Börsen - Nikkei mit Rekord
SMI-Anleger hielten zur Wochenmitte die Füsse still. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen Gewinne zu sehen. Die Wall Street schloss in Grün. An den Börsen in Asien dominierten am Mittwoch die Bullen.