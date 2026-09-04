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04.09.2026 06:37:00
Snowflake präsentierte Quartalsergebnisse
Snowflake hat am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.55 USD gegenüber -0.890 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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