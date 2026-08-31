Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 329,77 USD. Bei 332,27 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 326,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 248'807 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 341,60 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 64,13 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie. Am 27.05.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent auf 1.39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 1,93 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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