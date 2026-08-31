Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagnachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 324,48 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 323,27 USD. Bei 326,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 101'096 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,60 USD) erklomm das Papier am 13.08.2026. 5,28 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 63,54 Prozent sinken.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 27.05.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.39 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 02.09.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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