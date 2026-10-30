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30.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Freitagnachmittag tief südwärts
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 8,7 Prozent auf 301,51 USD.
Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 8,7 Prozent im Minus bei 301,51 USD. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 300,94 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 314,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 343'341 Snowflake-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 27,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 60,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 02.09.2026. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.
Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Snowflake am 30.10.2026
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