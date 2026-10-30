Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Freitagnachmittag tief südwärts

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 8,7 Prozent im Minus bei 301,51 USD. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 300,94 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 314,27 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 343'341 Snowflake-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 27,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 60,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 02.09.2026. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

ASOS-Aktie stürzt ab: Mutmasslicher Hackerangriff erschüttert Online-Händler

Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu

Ausblick: Snowflake verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel