Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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30.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Snowflake. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 341,55 USD.
Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 20:26 Uhr 3,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 348,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,00 USD. Zuletzt wurden via New York 370'234 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Mit einem Zuwachs von 12,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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