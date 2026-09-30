Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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30.09.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Die Aktie von Snowflake gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 340,90 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 340,90 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 340,93 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 331,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 100'697 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 12,72 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 65,30 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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