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29.09.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend fester

Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Snowflake
274.07 CHF 3.55%
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Die Snowflake-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 330,23 USD. Die Snowflake-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 333,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 331,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 328'383 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 14,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 64,18 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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