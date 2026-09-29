Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Snowflake-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 328,89 USD nach oben. Bei 333,14 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 331,18 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 145'922 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 16,84 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 64,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snowflake-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 2,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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