Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag freundlich

Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Snowflake-Aktie bei 343,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 336,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 89'224 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,58 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 65,34 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 2,22 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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