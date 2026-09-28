Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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28.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Montagabend in Rot
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 330,20 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 330,20 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Snowflake-Aktie bis auf 316,66 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 320,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 385'941 Snowflake-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 14,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 64,17 Prozent Luft nach unten.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.14 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 02.12.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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