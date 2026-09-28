Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Nachmittag ins Minus

Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 325,31 USD. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 316,66 USD. Bei 320,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 241'652 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 15,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snowflake einen Umsatz von 1.14 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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