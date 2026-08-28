Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Snowflake zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 329,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snowflake-Aktie sogar auf 334,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 330,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252'932 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 341,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2026). Gewinne von 3,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Abschläge von 64,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 27.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.39 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake im Jahr 2027 1,93 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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