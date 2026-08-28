Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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28.08.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 327,12 USD.
Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 327,12 USD nach. Die Snowflake-Aktie gab in der Spitze bis auf 325,90 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 330,37 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 84'199 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 27.05.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.09.2026 gerechnet.
In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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