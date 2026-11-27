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27.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 270,25 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Snowflake-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 270,25 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,14 USD aus. Bei 272,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 104'656 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. 42,19 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 56,23 Prozent sinken.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 01.12.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 2,22 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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