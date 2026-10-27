Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Abend fester

Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 339,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die Snowflake-Aktie bei 341,13 USD. Bei 332,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Snowflake-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224'463 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.55 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.14 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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