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27.10.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 340,50 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 340,50 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Snowflake-Aktie bei 340,71 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 332,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 135'951 Stück.
Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,85 Prozent. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie. Am 02.09.2026 hat Snowflake die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,89 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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