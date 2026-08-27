Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Abend stark

Das Papier von Snowflake legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 5,0 Prozent auf 331,24 USD. In der Spitze legte die Snowflake-Aktie bis auf 333,44 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 224'470 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,60 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snowflake-Aktie 3,13 Prozent zulegen. Am 11.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 64,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Snowflake am 27.05.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -1,29 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1.39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.04 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.09.2026 dürfte Snowflake Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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