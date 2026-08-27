Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

Um 16:28 Uhr sprang die Snowflake-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,6 Prozent auf 332,90 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 333,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 320,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106'904 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 13.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,60 USD. Mit einem Zuwachs von 2,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 64,46 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Am 27.05.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,29 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 33,48 Prozent gesteigert.

Die Snowflake-Bilanz für Q2 2027 wird am 02.09.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick