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26.10.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake schiebt sich am Montagabend vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 333,17 USD.
Im New York-Handel gewannen die Snowflake-Papiere um 20:26 Uhr 2,4 Prozent. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 337,81 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 324,70 USD. Bisher wurden via New York 287'597 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,26 USD) erklomm das Papier am 04.09.2026. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 13,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,49 Prozent.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Snowflake gewährte am 02.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,89 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 2,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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