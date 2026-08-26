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26.08.2026 20:27:13

Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit Einbussen

Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 316,08 USD.

Snowflake
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Die Snowflake-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 316,08 USD. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 307,30 USD ein. Bei 309,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 256'311 Snowflake-Aktien gehandelt.

Bei 341,60 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,57 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -1,29 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,93 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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