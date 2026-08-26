Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.08.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 316,08 USD.
Die Snowflake-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 316,08 USD. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 307,30 USD ein. Bei 309,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 256'311 Snowflake-Aktien gehandelt.
Bei 341,60 USD erreichte der Titel am 13.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snowflake-Aktie. Am 11.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,30 USD ab. Mit einem Kursverlust von 62,57 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.05.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -1,29 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 33,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.04 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,93 USD je Aktie in den Snowflake-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Snowflake
|
26.08.26
|Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Snowflake-Aktie springt zweistellig an: Zahlen und Amazon-Deal überzeugen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)