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26.08.2026 16:29:00

Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 315,85 USD abwärts.

Snowflake
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Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 315,85 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 307,30 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 309,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127'538 Snowflake-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2026 bei 341,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snowflake-Aktie mit einem Verlust von 62,54 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Snowflake seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 27.05.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -1,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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