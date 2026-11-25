Um 20:26 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 268,60 USD ab. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 251,27 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 260,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295'208 Snowflake-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snowflake-Aktie mit einem Kursplus von 43,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 118,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2026). Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 55,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Snowflake-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Snowflake am 02.09.2026 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,89 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.14 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.12.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2028-Bilanz von Snowflake.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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