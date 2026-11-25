Die Snowflake-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,5 Prozent auf 256,09 USD. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,27 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 260,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 121'132 Snowflake-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,26 USD erreichte der Titel am 04.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,05 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,30 USD ab. Mit einem Kursverlust von 53,81 Prozent würde die Snowflake-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Snowflake am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Snowflake ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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