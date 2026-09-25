Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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25.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake präsentiert sich am Abend stärker
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snowflake-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 339,57 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 339,57 USD zu. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 347,17 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 333,94 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 201'765 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,16 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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