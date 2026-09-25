Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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25.09.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake verteuert sich am Freitagnachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 338,00 USD.
Die Snowflake-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 338,00 USD. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 347,17 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,94 USD. Zuletzt wurden via New York 100'309 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Am 04.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,69 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 65,00 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Snowflake-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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