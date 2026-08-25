Snowflake Aktie News: Snowflake wird am Dienstagabend ausgebremst

Die Snowflake-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 310,82 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 308,71 USD nach. Bei 322,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 341'137 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei 341,60 USD markierte der Titel am 13.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 9,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 162,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.05.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.09.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,94 USD je Snowflake-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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