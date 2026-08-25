Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Nachmittag

Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 320,09 USD abwärts. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 316,31 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 322,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'411 Snowflake-Aktien.

Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 6,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 63,04 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -1,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,48 Prozent auf 1.39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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