Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.08.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Nachmittag
Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 320,09 USD abwärts.
Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 320,09 USD abwärts. In der Spitze büsste die Snowflake-Aktie bis auf 316,31 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 322,88 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'411 Snowflake-Aktien.
Am 13.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 6,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 118,30 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 63,04 Prozent könnte die Snowflake-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -1,29 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,48 Prozent auf 1.39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 02.09.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snowflake einen Gewinn von 1,94 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Snowflake
|
16:29
|Snowflake Aktie News: Snowflake verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Snowflake Aktie News: Snowflake tendiert am Montagabend tiefer (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Snowflake-Aktie springt zweistellig an: Zahlen und Amazon-Deal überzeugen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Ausblick: Snowflake informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.02.26
|Snowflake-Aktie stärker: Cloud-Spezialist schlägt Analystenschätzungen deutlich (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Ausblick: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Snowflake
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.