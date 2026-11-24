Das Papier von Snowflake konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 274,43 USD. Die Snowflake-Aktie zog in der Spitze bis auf 277,00 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 271,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Snowflake-Aktien beläuft sich auf 204'167 Stück.

Bei einem Wert von 384,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). 40,02 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 131,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 02.09.2026 hat Snowflake in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snowflake ein Ergebnis je Aktie von -0,89 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 01.12.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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