Das Papier von Snowflake legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 272,78 USD. Im Tageshoch stieg die Snowflake-Aktie bis auf 275,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 271,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89'342 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Snowflake-Aktie ist somit 40,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 118,30 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snowflake-Aktie 130,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.55 Mrd. USD – ein Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snowflake 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Snowflake wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2028-Bilanz von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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