Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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24.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Donnerstagabend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Snowflake. Zuletzt ging es für die Snowflake-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 334,39 USD.
Die Snowflake-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 334,39 USD. Im Tief verlor die Snowflake-Aktie bis auf 328,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 332,85 USD. Zuletzt wechselten 276'826 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 14,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Snowflake-Aktie liegt somit 182,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Snowflake-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 02.09.2026 äusserte sich Snowflake zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Snowflake dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 02.12.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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