Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag kaum verändert

Die Snowflake-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 334,50 USD. Bei 334,60 USD markierte die Snowflake-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Snowflake-Aktie ging bis auf 328,41 USD. Bei 332,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 109'165 Snowflake-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. 14,88 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 64,63 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snowflake-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 02.09.2026 lud Snowflake zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.55 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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