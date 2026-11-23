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23.11.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake bricht am Montagabend nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,8 Prozent im Plus bei 272,24 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,8 Prozent auf 272,24 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,22 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,40 USD. Zuletzt wechselten 383'237 Snowflake-Aktien den Besitzer.
Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 29,15 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.55 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 01.12.2027.
In der Snowflake-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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