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23.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Snowflake steigt am Montagnachmittag stark
Die Aktie von Snowflake gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snowflake-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 274,32 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 7,7 Prozent auf 274,32 USD. Der Kurs der Snowflake-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 277,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 275,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 167'557 Snowflake-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. 40,08 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,30 USD am 11.04.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Snowflake-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snowflake am 02.09.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,89 USD im Vorjahresquartal verkündet. Snowflake hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Snowflake-Ergebnisse für Q3 2028 erwarten Experten am 01.12.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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