Snowflake Aktie News: Snowflake reagiert am Freitagnachmittag positiv

Das Papier von Snowflake konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 316,78 USD. Die Snowflake-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 317,37 USD aus. Bei 312,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'308 Snowflake-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2026 bei 384,26 USD. Gewinne von 21,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,30 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1.55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 1.14 Mrd. USD umsetzen können.

Am 02.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von Snowflake veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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