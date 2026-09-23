Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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23.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Mittwochabend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 335,26 USD abwärts.
Die Snowflake-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 335,26 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Snowflake-Aktie bei 333,23 USD. Bei 339,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 371'852 Snowflake-Aktien.
Bei einem Wert von 384,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 12,75 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2026 auf bis zu 118,30 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Snowflake-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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