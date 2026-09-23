Snowflake Aktie News: Snowflake verzeichnet am Mittwochnachmittag kaum Ausschläge

Die Snowflake-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 336,81 USD an der Tafel. In der Spitze gewann die Snowflake-Aktie bis auf 348,61 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 336,05 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 339,08 USD. Bisher wurden via New York 215'476 Snowflake-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,26 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,09 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snowflake-Aktie damit 184,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Snowflake-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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