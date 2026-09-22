Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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22.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake büsst am Abend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 339,02 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr fiel die Snowflake-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 339,02 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Snowflake-Aktie bis auf 334,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 344,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 399'911 Snowflake-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,26 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 13,34 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2026 bei 118,30 USD. Mit Abgaben von 65,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Snowflake hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,89 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,09 Prozent auf 1.55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2026 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 2,22 USD je Snowflake-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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