Snowflake Aktie News: Snowflake am Nachmittag ohne grosse Veränderung

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr bei 339,63 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 346,41 USD. In der Spitze fiel die Snowflake-Aktie bis auf 338,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 344,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 249'666 Snowflake-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2026 auf bis zu 384,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,14 Prozent Plus fehlen der Snowflake-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 65,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von Snowflake wird am 02.12.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 USD je Snowflake-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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