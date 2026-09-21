Snowflake Aktie 56799254 / US8334451098
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21.09.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake reagiert am Abend positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Snowflake. Das Papier von Snowflake legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 334,33 USD.
Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 334,33 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 339,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 335,63 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 247'342 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 markierte das Papier bei 384,26 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 14,93 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Snowflake-Aktie.
Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 02.09.2026. Snowflake vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.55 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte Snowflake am 02.12.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2027 auf 2,22 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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