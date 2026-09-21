Snowflake Aktie News: Snowflake zeigt sich am Nachmittag freundlich

Das Papier von Snowflake konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 338,14 USD. Die Snowflake-Aktie legte bis auf 339,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 335,63 USD. Zuletzt wurden via New York 86'068 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 384,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snowflake-Aktie derzeit noch 13,64 Prozent Luft nach oben. Bei 118,30 USD fiel das Papier am 11.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snowflake-Aktie 65,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Snowflake-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snowflake 0,000 USD aus. Snowflake veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,89 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snowflake 1.55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird am 02.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Snowflake-Gewinn in Höhe von 2,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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