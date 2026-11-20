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20.11.2026 20:27:13
Snowflake Aktie News: Snowflake am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Snowflake. Die Snowflake-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 257,36 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Snowflake nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,2 Prozent auf 257,36 USD. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 254,73 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 265,24 USD. Zuletzt wurden via New York 371'197 Snowflake-Aktien umgesetzt.
Bei 384,26 USD markierte der Titel am 04.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 49,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2026 (118,30 USD). Abschläge von 54,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snowflake 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Snowflake veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,89 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,09 Prozent auf 1.55 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Snowflake-Bilanz für Q3 2027 wird am 02.12.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von Snowflake rechnen Experten am 01.12.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Snowflake im Jahr 2027 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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