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20.11.2026 16:29:00
Snowflake Aktie News: Anleger schicken Snowflake am Freitagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Snowflake gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snowflake-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 266,00 USD nach.
Die Snowflake-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 266,00 USD abwärts. Die Snowflake-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 263,48 USD ab. Bei 265,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 137'897 Snowflake-Aktien.
Am 04.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,26 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snowflake-Aktie somit 30,78 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2026 Kursverluste bis auf 118,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snowflake-Aktie. Snowflake liess sich am 02.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snowflake ein EPS von -0,89 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Snowflake mit einem Umsatz von insgesamt 1.55 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,09 Prozent gesteigert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 01.12.2027.
Den erwarteten Gewinn je Snowflake-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 2,22 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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